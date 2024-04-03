(Дронова) Анна Васильева 16.08.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.08.1902

Дата смерти

16.09.1902

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1902

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.08.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 7об.-8 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Алексеев Листаров и дочь священника Антонина Николаева Никандрова
Смерть
16.09.1902
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 24об.-25

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