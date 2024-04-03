(Дронова) Анна Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.08.1902
Дата смерти16.09.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1902
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
16.08.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 7об.-8 | Восприемники: Села Змеевки кр. Петр Алексеев Листаров и дочь священника Антонина Николаева Никандрова
Смерть
16.09.1902
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От слабости | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 24об.-25