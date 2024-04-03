Дронов Алексей Васильев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1897
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 3об.-4
Крещение
03.03.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Егор Иванов Дронов и кр. София Афанасьева Гусева
Смерть
Неизвестно