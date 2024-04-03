Дронов Алексей Васильев 02.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Алексей Васильев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1897

Отец: Дронов Василий Иванов

Мать: Дронова(Дудорова) (Дудорова) Мавра Федотовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 3об.-4
Крещение
03.03.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Егор Иванов Дронов и кр. София Афанасьева Гусева
Смерть
Неизвестно

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