Кузьмичев Василий Кузьмич 19.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичев Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1903

Дата смерти

13.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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1932 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903

Отец: Кузьмичев Кузьма Егоров

Мать: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
09.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1932

Сын: Кузьмичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Смерть
13.03.1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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