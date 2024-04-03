Кузьмичев Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1903
Дата смерти13.03.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903
Рождение ребёнка
09.03.1930
Рождение ребёнка
12.09.1932
Сын: Кузьмичев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Ххх Елена Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1941
Рождение ребёнка
10.04.1943
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
13.03.1976
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.