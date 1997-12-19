Кузьмичева Ххх Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1909
Дата смерти19.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1930
Рождение ребёнка
12.09.1932
Сын: Кузьмичев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
04.10.1941
Рождение ребёнка
10.04.1943
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
19.12.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.