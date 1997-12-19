Кузьмичева Ххх Елена Васильевна 25.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева Ххх Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1909

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1932 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
12.09.1932

Сын: Кузьмичев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
04.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
10.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмичев Василий Кузьмич

Смерть
19.12.1997
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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