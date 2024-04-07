Челушкин Федор Иванович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.02.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Бракосочетание
05.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.291
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно