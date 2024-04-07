Челушкин Федор Иванович 16.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Федор Иванович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905

Отец: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна

Крещение
16.02.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Бракосочетание
05.?.1922

Жена: Челушкина(Макарова) Ххх (Макарова) Мария Ивановна

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.291
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Челушкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Челушкина(Сафронова) Ххх (Сафронова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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