Челушкина(Макарова) Ххх (Макарова) Мария Ивановна 06.06.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Макарова) Ххх (Макарова) Мария Ивановна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.?.1922

Муж: Челушкин Федор Иванович

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.291
Смерть
Неизвестно

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