Челушкина(Макарова) Ххх (Макарова) Мария Ивановна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
05.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.291
Смерть
Неизвестно