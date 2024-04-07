Челушкин Семен Иванович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения26.01.1913
Дата смерти24.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Крещение
27.01.1913
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Гвардейского Мортирного полка, подпрапорщик Егор Астафьев Челушкин и кр. девица села Змиевки Евдокия Семенова Челушкина. ГАЛО 38-3-18.
Смерть
24.08.1942
Дата рождения/Возраст__.__.1913Место рожденияг. МоскваДата и место призываг. Москва, Киевский РВКПоследнее место службы60 гв.спВоинское званиекрасноармеецМесто захороненияКалининская обл., Погорельски... Показать все