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Челушкин Семен Иванович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

26.01.1913

Дата смерти

24.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913

Отец: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

Крещение
27.01.1913
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Гвардейского Мортирного полка, подпрапорщик Егор Астафьев Челушкин и кр. девица села Змиевки Евдокия Семенова Челушкина. ГАЛО 38-3-18.
Смерть
24.08.1942
Дата рождения/Возраст__.__.1913Место рожденияг. МоскваДата и место призываг. Москва, Киевский РВКПоследнее место службы60 гв.спВоинское званиекрасноармеецМесто захороненияКалининская обл., Погорельски... Показать все

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