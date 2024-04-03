Дронов Андрей 1 Селиверстов Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Андрей 1 Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Дронов Селиверст Феопемптов

Мать: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дронов Федор Андреев

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Рождение ребёнка
16.09.1875

Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.05.1878

Сын: Дронов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Рождение ребёнка
27.03.1881

Дочь: (Дронова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: (Дронова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Калинникова

Смерть
Неизвестно

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