Дронова Анна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Дронова) Екатерина Селиверстова
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Дронова) Мария Селиверстова
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
12.02.1835
Дочь: (Дронова) Евдокия Селиверстова
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
26.01.1843
Дочь: (Дронова) Аксинья Селиверстова
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
10.05.1845
Сын: Дронов Дмитрий Селиверстов
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Рождение ребёнка
13.08.1850
Сын: Дронов Андрей 2 Селиверстов
Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов
Смерть
Неизвестно