Дронова Анна Трифоновна Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Анна Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Дронова) Екатерина Селиверстова

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Дронова) Мария Селиверстова

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
12.02.1835

Дочь: (Дронова) Евдокия Селиверстова

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
26.01.1843

Дочь: (Дронова) Аксинья Селиверстова

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
10.05.1845

Сын: Дронов Дмитрий Селиверстов

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Рождение ребёнка
13.08.1850

Сын: Дронов Андрей 2 Селиверстов

Отец ребёнка: Дронов Селиверст Феопемптов

Смерть
Неизвестно

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