Дронов Селиверст Феопемптов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дронов Феопемпт (Феофан) Яковлев
Мать: Дронова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Дронова) Екатерина Селиверстова
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Дронова) Мария Селиверстова
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
12.02.1835
Дочь: (Дронова) Евдокия Селиверстова
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
26.01.1843
Дочь: (Дронова) Аксинья Селиверстова
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
10.05.1845
Сын: Дронов Дмитрий Селиверстов
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
13.08.1850
Сын: Дронов Андрей 2 Селиверстов
Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна
Смерть
Неизвестно