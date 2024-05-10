Дронов Селиверст Феопемптов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Селиверст Феопемптов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дронов Феопемпт (Феофан) Яковлев

Мать: Дронова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Дронова) Екатерина Селиверстова

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Дронова) Мария Селиверстова

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
12.02.1835

Дочь: (Дронова) Евдокия Селиверстова

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
26.01.1843

Дочь: (Дронова) Аксинья Селиверстова

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
10.05.1845

Сын: Дронов Дмитрий Селиверстов

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
13.08.1850

Сын: Дронов Андрей 2 Селиверстов

Мать ребёнка: Дронова Анна Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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