Дронова Анисья Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дронов Федор Андреев
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Рождение ребёнка
16.09.1875
Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.05.1878
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Рождение ребёнка
27.03.1881
Дочь: (Дронова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: (Дронова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов
Смерть
Неизвестно