Дронова Анисья Калинникова Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Анисья Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гусева(Дронова) (Дронова) Анисья Андреева

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дронов Федор Андреев

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Рождение ребёнка
16.09.1875

Дочь: (Дронова) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.05.1878

Сын: Дронов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Рождение ребёнка
27.03.1881

Дочь: (Дронова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: (Дронова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Смерть
Неизвестно

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