Челенкова Ххх Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти01.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1845
Сын: Челенков Михаил 1Й Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Сын: Челенков Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1850
Сын: Челенков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1851
Сын: Челенков Михаил 2Й Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: (Челенкова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1856
Дочь: (Челенкова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Челенков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.03.1883
Причина смерти: от удушья