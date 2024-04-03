Челенкова Ххх Мария Андреевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Ххх Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

01.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.11.1845

Сын: Челенков Михаил 1Й Григорьевич

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Челенков Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1850

Сын: Челенков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1851

Сын: Челенков Михаил 2Й Григорьевич

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: (Челенкова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1856

Дочь: (Челенкова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Челенков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Челенков Григорий Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.03.1883
Причина смерти: от удушья

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