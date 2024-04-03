Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Челенков Яков Гаврилович

Мать: Челенкова Марина

Бракосочетание
05.?.1844

Муж: Скороходов Ерофей Назаров

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Рождение ребёнка
15.01.1850

Сын: Скороходов Максим Ерофеев

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Чумакова(Скороходова) (Скороходова) Васса (Василиса) Ерофеева

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Рождение ребёнка
12.04.1856

Сын: Скороходов Семен Ерофеев

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Скороходов Федор Ерофеев

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Рождение ребёнка
1862

Сын: Скороходов Федор Ерофеев

Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров

Смерть
Неизвестно

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