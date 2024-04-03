Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Челенков Яков Гаврилович
Мать: Челенкова Марина
Бракосочетание
05.?.1844
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева
Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров
Рождение ребёнка
15.01.1850
Сын: Скороходов Максим Ерофеев
Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров
Рождение ребёнка
15.08.1853
Рождение ребёнка
12.04.1856
Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Скороходов Ерофей Назаров
Смерть
Неизвестно