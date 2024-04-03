Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Скороходов Ерофей Назаров

Мать: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: (Скороходова) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
05.07.1873

Сын: Скороходов Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Скороходов Алексей Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: (Скороходова) Мария Герасимова

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Прокудина(Скороходова) (Скороходова) Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
02.03.1884

Сын: Скороходов Василий Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
13.10.1886

Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Скороходов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов

Смерть
Неизвестно

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