Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Дочь: (Скороходова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Сын: Скороходов Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Дочь: Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Сын: Скороходов Алексей Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Дочь: (Скороходова) Мария Герасимова
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Сын: Скороходов Василий Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов
Сын: Скороходов Иван Герасимов
Отец ребёнка: Скороходов Герасим Трифонов