Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.10.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки временнообязанные крестьяне Спиридон Андреев Сачков и вдова Параскева Иванова Скороходова
Смерть
Неизвестно