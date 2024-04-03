Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова 10.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874

Отец: Скороходов Герасим Трифонов

Мать: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Николай Герасимов

Крещение
13.10.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки временнообязанные крестьяне Спиридон Андреев Сачков и вдова Параскева Иванова Скороходова
Смерть
Неизвестно

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