Скороходов Федор Ерофеев 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Федор Ерофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Скороходов Ерофей Назаров

Мать: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Дарья Ермилова

Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Скороходов Иван Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова

Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: (Скороходова) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова

Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Скороходов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова

Рождение ребёнка
21.12.1888

Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Федоров

Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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