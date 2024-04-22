Скороходов Федор Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1882
Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: (Скороходова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова
Рождение ребёнка
24.10.1886
Сын: Скороходов Дмитрий Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова
Рождение ребёнка
21.12.1888
Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Федоров
Мать ребёнка: Скороходова Дарья Ермилова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно