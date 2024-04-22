Скороходов Дмитрий Федоров 24.10.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Дмитрий Федоров

Скороходов Дмитрий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886

Отец: Скороходов Федор Ерофеев

Мать: Скороходова Дарья Ермилова

Крещение
25.10.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: проживающий в деревне Змиевке унтер-офицер, состоящий в запасе Василий Григорьев Челенков и деревни Змиевки крестьянская дочь Домна Герасимовна Скороходова
Бракосочетание
09.?.1912

Жена: Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
06.05.1917

Дочь: (Скороходова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.