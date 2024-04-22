Скороходов Дмитрий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886
Крещение
25.10.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: проживающий в деревне Змиевке унтер-офицер, состоящий в запасе Василий Григорьев Челенков и деревни Змиевки крестьянская дочь Домна Герасимовна Скороходова
Бракосочетание
09.?.1912
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
06.05.1917
Смерть
Неизвестно