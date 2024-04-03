Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894
Бракосочетание
09.?.1912
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
06.05.1917
Дочь: (Скороходова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Федоров
Смерть
Неизвестно