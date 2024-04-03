Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова 21.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Бракосочетание
09.?.1912

Муж: Скороходов Дмитрий Федоров

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
06.05.1917

Дочь: (Скороходова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Федоров

Смерть
Неизвестно

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