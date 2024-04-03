Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Место рождения

дер. Урусово Озерки тож

Дата рождения

1872

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рогачев Филипп Гавриилович

Мать: не указана

дер. Урусово Озерки тож
Бракосочетание
09.?.1892

Муж: Дронов Петр Алексеевич

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.07.1896

Сын: Дронов Иван Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
29.09.1899

Сын: Дронов Григорий Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: (Дронова) Агафья Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Дронов Иван Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1906

Дочь: (Дронова) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: (Дронова) Ольга Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Дронов Павел Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Дронова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1914

Сын: Дронов Борис Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1917

Сын: Дронов Иван Петров

Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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