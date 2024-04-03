Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Место рождениядер. Урусово Озерки тож
Дата рождения1872
Дата смерти1947
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рогачев Филипп Гавриилович
Мать: не указана
дер. Урусово Озерки тож
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.07.1896
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
29.09.1899
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: (Дронова) Агафья Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1903
Рождение ребёнка
24.01.1906
Дочь: (Дронова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: (Дронова) Ольга Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Дронов Павел Петров
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Дронова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1914
Сын: Дронов Борис Петров
Отец ребёнка: Дронов Петр Алексеевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1917
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.