(Дронова) Ольга Петрова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1909
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.06.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6об.-714 лист | Восприемники: Села Змеевки кр. Илья Иванов Хренов и кр. девица Синклитиния Андреева Софронова
Смерть
Неизвестно