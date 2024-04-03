(Дронова) Ольга Петрова 13.06.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Ольга Петрова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1909

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.06.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6об.-714 лист | Восприемники: Села Змеевки кр. Илья Иванов Хренов и кр. девица Синклитиния Андреева Софронова
Смерть
Неизвестно

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