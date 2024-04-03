Дронов Петр Алексеевич
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.11.1873
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
работал сторожем во время ВОВ, охранял посадки.
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1894
Рождение ребёнка
30.07.1896
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
29.09.1899
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: (Дронова) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1903
Рождение ребёнка
24.01.1906
Дочь: (Дронова) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: (Дронова) Ольга Петрова
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Дронов Павел Петров
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Дронова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1914
Сын: Дронов Борис Петров
Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1917
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.