Дронов Петр Алексеевич 23.11.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Алексеевич

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.11.1873

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873

Отец: Дронов Алексей Иванов

Мать: Дронова(Обоева) (Обоева) Варвара 1-Я Потаповна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
работал сторожем во время ВОВ, охранял посадки.
Бракосочетание
09.?.1892

Жена: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: Скороходова(Дронова) (Дронова) Матрона Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Рождение ребёнка
30.07.1896

Сын: Дронов Иван Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Рождение ребёнка
29.09.1899

Сын: Дронов Григорий Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: (Дронова) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Дронов Иван Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Рождение ребёнка
24.01.1906

Дочь: (Дронова) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: (Дронова) Ольга Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Дронов Павел Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Дронова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.07.1914

Сын: Дронов Борис Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1917

Сын: Дронов Иван Петров

Мать ребёнка: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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