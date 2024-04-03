(Дронова) Агафья Петрова 03.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Агафья Петрова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

03.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1901

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
04.02.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 2об.-3 | Восприемники: Скопинского уезда деревни Свистовки прихода села Новаго старший унтер-офицер Сергей Алексеев Зобков и дочь кр. села Змеевки Алексея Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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