Дронов Григорий Петров 29.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Григорий Петров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.09.1899

Дата смерти

05.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1899

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.09.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Илия Иванов Хренов и кр. Кузьмы Никитина Гусева жена София Афанасьева Гусева
Смерть
05.01.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От колики | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 22об.-23

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