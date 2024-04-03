Дронов Григорий Петров
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.09.1899
Дата смерти05.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
29.09.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
29.09.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Илия Иванов Хренов и кр. Кузьмы Никитина Гусева жена София Афанасьева Гусева
Смерть
05.01.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От колики | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 22об.-23