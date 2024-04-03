(Дронова) Мария Петрова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
02.10.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Акимов Софронов и кр. девица Елена Алексеева Дронова
Смерть
Неизвестно