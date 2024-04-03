Дронов Павел Петров 13.06.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Павел Петров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.06.1909

Дата смерти

01.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1909

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.06.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змеевки кр. Илья Иванов Хренов и кр. Мария Антонова Петрова
Смерть
01.10.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 27об.-28

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