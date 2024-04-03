Дронов Иван Петров
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения30.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1896
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
30.07.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Андрей Акимов Софронов и кр. Софья Афанасьева Гусева
Смерть
Неизвестно