Дронов Иван Петров 30.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Иван Петров

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1896

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
30.07.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Андрей Акимов Софронов и кр. Софья Афанасьева Гусева
Смерть
Неизвестно

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