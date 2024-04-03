(Дронова) Прасковья Петрова 24.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Прасковья Петрова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

24.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Петров Фирсов и Акилина Алексеева Дронова
Смерть
Неизвестно

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