(Дронова) Прасковья Петрова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения24.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
25.01.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Петров Фирсов и Акилина Алексеева Дронова
Смерть
Неизвестно