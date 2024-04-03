Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова Около 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Дронов Петр Алексеевич

Мать: Дронова(Рогачева) (Рогачева) Федосья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Ххх ?

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Во время ВОВ и после работала в Москве санитаркой в 1-й городской б-це. Актовы... Показать все
Бракосочетание
19.02.1919

Муж: Фирсов Иван Алексеев

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Семенов(Фирсов) Николай Иванович Усыновленный

Отец ребёнка: Фирсов Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

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