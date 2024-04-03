Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Ххх ?
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Во время ВОВ и после работала в Москве санитаркой в 1-й городской б-це. Актовы... Показать все
Бракосочетание
19.02.1919
Муж: Фирсов Иван Алексеев
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Сын: Семенов(Фирсов) Николай Иванович Усыновленный
Отец ребёнка: Фирсов Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно