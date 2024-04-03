Фирсов Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
19.02.1919
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Смерть
Неизвестно
Погиб ВОВ