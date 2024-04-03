Фирсов Иван Алексеев 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Фирсов Алексей Прокопьев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 ) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
19.02.1919

Жена: Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 23об.-24 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Семенов(Фирсов) Николай Иванович Усыновленный

Мать ребёнка: Фирсова(Дронова) (Дронова) Елена Петрова

Смерть
Неизвестно
Погиб ВОВ

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