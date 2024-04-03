Фирсов Алексей Прокопьев 14.02.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Алексей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1870

Отец: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Бракосочетание
08.?.1887

Жена: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: (Фирсова) Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Фирсов Степан Алексеев

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1892

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
06.09.1894

Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Рождение ребёнка
20.11.1901

Дочь: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1903

Сын: Фирсов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Смерть
1943

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