Фирсов Алексей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1870
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.?.1887
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: (Фирсова) Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Рождение ребёнка
01.08.1890
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1892
Рождение ребёнка
03.05.1893
Рождение ребёнка
06.09.1894
Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Рождение ребёнка
28.01.1896
Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
20.11.1901
Дочь: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1903
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Смерть
1943