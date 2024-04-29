Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

10.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Скороходов Спиридон Григорьев

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Бракосочетание
20.02.1853

Муж: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
20.09.1854

Сын: Фирсов Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Самошкина(Фирсова) (Фирсова) Александра Прокопьева

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.09.1859

Сын: Фирсов Дионисий Прокопьев

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фирсов Петр Прокопьев

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Рождение ребёнка
23.03.1867

Дочь: (Фирсова) Матрона Прокопьева

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Рождение ребёнка
14.02.1870

Сын: Фирсов Алексей Прокопьев

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Фирсова) Евфимия Прокопьева

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Рождение ребёнка
09.06.1875

Дочь: (Фирсова) Акулина Прокопьева

Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
10.07.1890

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