Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти10.07.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
20.02.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
20.09.1854
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Самошкина(Фирсова) (Фирсова) Александра Прокопьева
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.09.1859
Сын: Фирсов Дионисий Прокопьев
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Рождение ребёнка
23.03.1867
Дочь: (Фирсова) Матрона Прокопьева
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Рождение ребёнка
14.02.1870
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Фирсова) Евфимия Прокопьева
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Рождение ребёнка
09.06.1875
Дочь: (Фирсова) Акулина Прокопьева
Отец ребёнка: Фирсов Прокопий Евстигнеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
10.07.1890