Фирсов Дионисий Прокопьев 27.09.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Дионисий Прокопьев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859

Отец: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.09.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Змиевка помещицы А.Н.Янович дворовой человек Тит Иванов и крестьянина Трифона Федорова Скороходова дочь девица Ирина
Смерть
Неизвестно

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