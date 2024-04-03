Фирсов Дионисий Прокопьев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
27.09.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: деревни Змиевка помещицы А.Н.Янович дворовой человек Тит Иванов и крестьянина Трифона Федорова Скороходова дочь девица Ирина
Смерть
Неизвестно