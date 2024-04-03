Скороходов Спиридон Григорьев 05.12.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Спиридон Григорьев

Место рождения

С. Лычное Раненбургской округи

Дата рождения

05.12.1816

Дата смерти

05.02.1873

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1816

Отец: Скороходов Григорий Григорьев

Мать: Скороходова Матрона Данилова

С. Лычное Раненбургской округи
Крещение
06.12.1816
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Евсевием Евлампиевым с дьяконом Прокопием Тарасовым , с дьячком Василием Евлампиевым и с пономарем Николаем Яковлевым | Восприемники: Кирилл Николаев и Марфа Ефимова
Бракосочетание
02.05.1835

Жена: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
25.03.1843

Дочь: (Скороходова) Матрона Спиридонова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
12.04.1845

Дочь: (Скороходова) Агафья Спиридонова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Скороходова) Ирина (Арина) Спиридонова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Селявина(Скороходова) (Скороходова) Домна Спиридонова

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
13.07.1852

Дочь: (Скороходова) Марина Спиридоновна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
04.09.1853

Дочь: (Скороходова) Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Смерть
05.02.1873
Причина смерти: от водяной

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