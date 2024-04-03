Скороходов Спиридон Григорьев
Место рожденияС. Лычное Раненбургской округи
Дата рождения05.12.1816
Дата смерти05.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1816
С. Лычное Раненбургской округи
Крещение
06.12.1816
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Евсевием Евлампиевым с дьяконом Прокопием Тарасовым , с дьячком Василием Евлампиевым и с пономарем Николаем Яковлевым | Восприемники: Кирилл Николаев и Марфа Ефимова
Бракосочетание
02.05.1835
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
25.03.1843
Рождение ребёнка
12.04.1845
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
01.01.1850
Рождение ребёнка
13.07.1852
Рождение ребёнка
04.09.1853
Смерть
05.02.1873
Причина смерти: от водяной