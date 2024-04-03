Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

27.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Долгов Алексей Петрович

Мать: Долгова Наталья Федоровна

Бракосочетание
02.05.1835

Муж: Скороходов Спиридон Григорьев

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
25.03.1843

Дочь: (Скороходова) Матрона Спиридонова

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
12.04.1845

Дочь: (Скороходова) Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Скороходова) Ирина (Арина) Спиридонова

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Селявина(Скороходова) (Скороходова) Домна Спиридонова

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
13.07.1852

Дочь: (Скороходова) Марина Спиридоновна

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Рождение ребёнка
04.09.1853

Дочь: (Скороходова) Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев

Смерть
27.06.1890
Причина смерти: от старости

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