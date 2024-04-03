Скороходова(Долгова) (Долгова) Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти27.06.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Долгов Алексей Петрович
Бракосочетание
02.05.1835
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
25.03.1843
Дочь: (Скороходова) Матрона Спиридонова
Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
12.04.1845
Дочь: (Скороходова) Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Скороходова) Ирина (Арина) Спиридонова
Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1850
Рождение ребёнка
13.07.1852
Дочь: (Скороходова) Марина Спиридоновна
Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев
Рождение ребёнка
04.09.1853
Дочь: (Скороходова) Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Скороходов Спиридон Григорьев
Смерть
27.06.1890
Причина смерти: от старости