(Фирсова) Матрона Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1867
Дата смерти16.11.1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1867
Бракосочетание
09.?.1883
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: (Гусева) Васса Евстигнеевна
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Рождение ребёнка
31.03.1893
Дочь: (Гусева) Мария Евстигнеевна
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Рождение ребёнка
13.03.1895
Дочь: (Гусева) Дарья Евстигнеева
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гусев Василий Евтсигнеевич
Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров
Смерть
16.11.1917