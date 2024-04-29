(Фирсова) Матрона Прокопьева 23.03.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фирсова) Матрона Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1867

Дата смерти

16.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1867

Отец: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Спиридонова

Бракосочетание
09.?.1883

Муж: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Наталья Евстигнеева

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: (Гусева) Васса Евстигнеевна

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
31.03.1893

Дочь: (Гусева) Мария Евстигнеевна

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
13.03.1895

Дочь: (Гусева) Дарья Евстигнеева

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гусев Василий Евтсигнеевич

Отец ребёнка: Гусев Евстигней Егоров

Смерть
16.11.1917

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