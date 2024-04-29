Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна 06.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1885

Дата смерти

29.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885

Отец: Гусев Евстигней Егоров

Мать: (Фирсова) Матрона Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селявина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Селявин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1915

Дочь: (Селявина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
20.01.1920

Дочь: (Селявина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич

Смерть
29.06.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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