Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1885
Дата смерти29.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селявина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1915
Дочь: (Селявина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
20.01.1920
Дочь: (Селявина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Селявин Андрей Матвеевич
Смерть
29.06.1971
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.