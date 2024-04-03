Селявин Иван Андреевич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Селявин Андрей Матвеевич

Мать: Селявина(Гусева) (Гусева) Федора Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Исаева(Селявина) (Селявина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селявина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1940

Дочь: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Селявина Наталья Михайловна

Военная служба
?.08.1941
Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н
Смерть
?.07.1942

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