Селявин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Исаева(Селявина) (Селявина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Селявина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1940
Дочь: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Селявина Наталья Михайловна
Военная служба
?.08.1941
Ленинский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинский р-н
Смерть
?.07.1942