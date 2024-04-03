Селявина Наталья Михайловна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявина Наталья Михайловна

Селявина Наталья Михайловна

Место рождения

с.Старокленское

Дата рождения

1911

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Исаева(Селявина) (Селявина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.02.1940

Дочь: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Андреевич

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.