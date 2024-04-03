Селявина Наталья Михайловна
Место рожденияс.Старокленское
Дата рождения1911
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Исаева(Селявина) (Селявина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1940
Дочь: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Андреевич
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.