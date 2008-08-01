Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна 19.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1940

Дата смерти

01.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1940

Отец: Селявин Иван Андреевич

Мать: Селявина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челенков Ххх Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Челенков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Алексей Александрович

Смерть
01.08.2008
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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