Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1940
Дата смерти01.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челенков Ххх Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Челенков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челенков Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2008
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.