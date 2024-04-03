Челенков Алексей Александрович 15.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1940

Дата смерти

12.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Челенков Александр Иванович

Мать: Челенкова(Осипова) (Осипова ?) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челенков Ххх Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна

Смерть
12.10.1973
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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