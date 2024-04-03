Челенков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1940
Дата смерти12.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челенков Ххх Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Селявина) (Селявина) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1973
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.