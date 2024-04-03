Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияс.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Дата рождения20.11.1901
Дата смерти10.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1901
с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
25.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович
с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.11.1932
Дочь: (Семина) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
02.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
02.06.1943
Сын: Семин Близнец Михаил Федорович
Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович
Смерть
10.08.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.