Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна 20.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

20.11.1901

Дата смерти

10.08.1969

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

1924 г.р.
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1932 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1901

Отец: Фирсов Алексей Прокопьев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семин Николай Федорович

Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
25.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович

с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.11.1932

Дочь: (Семина) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
02.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
02.06.1943

Сын: Семин Близнец Михаил Федорович

Отец ребёнка: Семин Федор Илларионович

Смерть
10.08.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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