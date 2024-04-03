Семин Федор Илларионович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Федор Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Семин Илларион Васильев

Мать: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева

Рождение ребёнка
1924

Сын: Семин Николай Федорович

Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.11.1932

Дочь: (Семина) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.06.1943

Сын: Семин Близнец Михаил Федорович

Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Смерть
1948

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