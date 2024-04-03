Семин Федор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
с. Змеевка
Рождение ребёнка
16.11.1932
Дочь: (Семина) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.06.1943
Сын: Семин Близнец Михаил Федорович
Мать ребёнка: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Смерть
1948