Семин Илларион Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
16.?.1883
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: (Семина) Прасковья Илларионовна
Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: (Семина) Васса Илларионова
Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
Рождение ребёнка
03.09.1894
Сын: Семин Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
Смерть
1914
Причина смерти: погиб на 1-й мировой войне