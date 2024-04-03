Семин Илларион Васильев 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Илларион Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Семин Василий Афанасьев

Мать: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева

Бракосочетание
16.?.1883

Жена: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: (Семина) Прасковья Илларионовна

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: (Семина) Васса Илларионова

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Рождение ребёнка
03.09.1894

Сын: Семин Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Семин Федор Илларионович

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Смерть
1914
Причина смерти: погиб на 1-й мировой войне

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