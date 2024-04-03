Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Челушкин Антон Меркулович

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Васса1 (Василиса) Андреева (Меркулова)

Бракосочетание
16.?.1883

Муж: Семин Илларион Васильев

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: (Семина) Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: (Семина) Васса Илларионова

Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев

Рождение ребёнка
03.09.1894

Сын: Семин Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Семин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев

Смерть
Неизвестно

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