Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
16.?.1883
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: (Семина) Прасковья Илларионовна
Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: (Семина) Васса Илларионова
Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев
Рождение ребёнка
03.09.1894
Сын: Семин Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Семин Илларион Васильев
Смерть
Неизвестно