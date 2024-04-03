(Семина) Прасковья Илларионовна 14.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Семина) Прасковья Илларионовна

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.10.1891

Дата смерти

29.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891

Отец: Семин Илларион Васильев

Мать: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
15.10.1891
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевка крестьянин Алексей Спиридонов Сачков и крестьянина Семена Егорова Макарова жена Анастасия Федоровна
Смерть
29.04.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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