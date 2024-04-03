(Семина) Прасковья Илларионовна
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.10.1891
Дата смерти29.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
15.10.1891
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевка крестьянин Алексей Спиридонов Сачков и крестьянина Семена Егорова Макарова жена Анастасия Федоровна
Смерть
29.04.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.