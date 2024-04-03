Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Васса1 (Василиса) Андреева (Меркулова) 11.08.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Васса1 (Василиса) Андреева (Меркулова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1850

Отец: Сачков Андрей Прокофьев

Мать: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Антон Меркулович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова

Отец ребёнка: Челушкин Антон Меркулович

Рождение ребёнка
08.11.1870

Сын: Челушкин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Меркулович

Смерть
Неизвестно

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