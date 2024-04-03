Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Васса1 (Василиса) Андреева (Меркулова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Семина(Челушкина) (Челушкина) Евфимия Антонова
Отец ребёнка: Челушкин Антон Меркулович
Рождение ребёнка
08.11.1870
Сын: Челушкин Михаил Антонович
Отец ребёнка: Челушкин Антон Меркулович
Смерть
Неизвестно