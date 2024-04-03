Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения11.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1922 - домашнее
Крещение
12.07.1898
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Григорий Спиридонов Сачков сын Спиридона Сачкова и Елизавета Васильева Сачкова дочь Василия Андреева Сачкова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Федосеев Ххх Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1929
Сын: Федосеев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно