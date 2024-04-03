Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева 11.07.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

11.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1898

Отец: Сачков Василий Спиридонов

Мать: Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Алексей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Федор Илларионович

Работа или профессия
Неизвестно
1922 - домашнее
Крещение
12.07.1898
Скорбященская церковь села Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Григорий Спиридонов Сачков сын Спиридона Сачкова и Елизавета Васильева Сачкова дочь Василия Андреева Сачкова
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федосеев Ххх Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1929

Сын: Федосеев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно

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