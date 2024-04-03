Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

Место рождения

с. Большой Снежеток

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кавешников Однодворец Михаил Ильич

Мать: Кавешникова Елена Алексеевна

с. Большой Снежеток
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Сачков Василий Спиридонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: (Сачкова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.08.1884

Сын: Сачков Матвей Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
01.06.1887

Сын: Сачков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1889

Сын: Сачков Аким Васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
по старому стидю 06.09.1889, по новому - 20.09.1889
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Сачков Григорий Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
Около ?.09.1896

Сын: Сачков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8
Рождение ребёнка
27.01.1901

Сын: Сачков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2
Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: (Сачкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12
Рождение ребёнка
26.07.1905

Сын: Сачков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8
Смерть
Неизвестно

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