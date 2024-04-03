Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова
Место рожденияс. Большой Снежеток
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1863
с. Большой Снежеток
Бракосочетание
08.11.1881
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: (Сачкова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.08.1884
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
01.06.1887
Сын: Сачков Иван Васильев
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.09.1889
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
по старому стидю 06.09.1889, по новому - 20.09.1889
Рождение ребёнка
21.11.1891
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1896
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Федосеева, Семина,(Сачкова) Ххх? (Сачкова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 7об.-8
Рождение ребёнка
27.01.1901
Сын: Сачков Иван Васильев
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: (Сачкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 11об.-12
Рождение ребёнка
26.07.1905
Отец ребёнка: Сачков Василий Спиридонов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 7об.-8
Смерть
Неизвестно