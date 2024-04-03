Сачков Иван Васильев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.01.1901
Дата смерти11.10.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2
Крещение
28.01.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки солдат Иван Егоров Макаров и кр. Екатерина Герасимова Скороходова
Смерть
11.10.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины