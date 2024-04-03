Сачков Иван Васильев 27.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Иван Васильев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.01.1901

Дата смерти

11.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901

Отец: Сачков Василий Спиридонов

Мать: Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2
Крещение
28.01.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки солдат Иван Егоров Макаров и кр. Екатерина Герасимова Скороходова
Смерть
11.10.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины

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