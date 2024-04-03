Сачков Аким Васильевич 06.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСачков Аким Васильевич

Сачков Аким Васильевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.09.1889

Дата смерти

03.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889

Отец: Сачков Василий Спиридонов

Мать: Сачкова(Кавешникова) (Кавешникова) Евдокия Михайлова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
по старому стидю 06.09.1889, по новому - 20.09.1889
Бракосочетание
30.?.1911

Жена: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Сачков Иван Акимович

Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Сачков Федор Акимович

Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: (Сачкова) Мария Акимовна

Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сачков Петр Акимович

Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна

Смерть
03.06.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.