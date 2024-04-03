Сачков Аким Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.09.1889
Дата смерти03.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
по старому стидю 06.09.1889, по новому - 20.09.1889
Бракосочетание
30.?.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Сачков Иван Акимович
Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1914
Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: (Сачкова) Мария Акимовна
Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сачков Петр Акимович
Мать ребёнка: Сачкова (Челушкина) (Челушкина) Татьяна Пименовна
Смерть
03.06.1963